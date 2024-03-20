В России появится платформа для выявления созданных нейросетью фейков

В России создадут единую платформу по выявлению фейков нейросети. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минцифры России. Как уточняет издание, количество недостоверной информации в интернете постоянно растет. И пока нет надежных способов автоматизированного определения вариантов, написанных нейронными сетями.

По мнению экспертов, при создании такой системы важно разделить применение генераторов картинок и текста без злого умысла и их применение в мошеннических целях. Что касается классических дипфейков, то эта область не так стремительно, но продолжает развиваться. Главным средством распознавания подмены пока остается бдительность пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вошла в ТОП лидеров по внедрению искусственного интеллекта.