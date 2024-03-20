В России появится платформа для выявления созданных нейросетью фейков

Эфирная новость 32 0

Пока только бдительность людей помогает распознавать подмены.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В России создадут единую платформу по выявлению фейков нейросети. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минцифры России. Как уточняет издание, количество недостоверной информации в интернете постоянно растет. И пока нет надежных способов автоматизированного определения вариантов, написанных нейронными сетями.

По мнению экспертов, при создании такой системы важно разделить применение генераторов картинок и текста без злого умысла и их применение в мошеннических целях. Что касается классических дипфейков, то эта область не так стремительно, но продолжает развиваться. Главным средством распознавания подмены пока остается бдительность пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вошла в ТОП лидеров по внедрению искусственного интеллекта.

+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.22
0.24 100.10
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:54
Голая вечеринки 2.0? Суд над Никитой Кологривым состоится завтра
13:51
Успенская о получении паспорта РФ: «Это была моя мечта уже много-много лет»
13:49
«Запугивание»: в Кремле прокомментировали призыв МОК игнорировать Игры дружбы в России
13:37
В Благовещенск для спасения горняков прибыл спецборт МЧС России
13:23
Открытый мир: в каких странах будут принимать карты Мир
13:10
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
Быстрее находится общий язык: Хабенский объяснил важность актерского образования
«Шикарный уровень»: Молоховская назвала лучший российский фильм для подростков
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок