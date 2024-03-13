«Высокий уровень зрелости»: Россия вошла в ТОП лидеров по внедрению ИИ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

Решетников: Россия вошла в ТОП лидеров по внедрению ИИ

«Высокий уровень зрелости»: Россия вошла в ТОП лидеров по внедрению ИИ

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Передовые технологии все больше проникают в самые разные сферы нашей жизни.

Россия вошла в ТОП мировых лидеров по объему вычислительных мощностей искусственного интеллекта. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках своего выступления на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» Дня искусственного интеллекта на Международной выставке-форуме «Россия».

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в ТОП-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%. Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза», — отметил глава Минэкономразвития.

При этом министр подчеркнул, что Россия продолжает развивать свои технологии в этом направлении, привлекая в него бизнес и все больше ведущих специалистов самых разных отраслей. Так, в РФ скоро появятся научные школы по обучению и расширению возможностей ИИ. Также вырастет доля финансирования исследовательских центров. В качестве примера Решетников назвал развитие нейросетей.

Кроме того, внедрение ИИ в массовые процессы поможет развитию страны в глобальном смысле. Например, сможет увеличить ВВП страны на 11,2 триллиона рублей, уточнил министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как искусственный интеллект научился ставить диагнозы.

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