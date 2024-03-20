В России предложили ввести спецвыплату для студенческих семей с детьми

Семьям с детьми, в которых хотя бы один из родителей студент, предложили ввести специальную выплату. И добавить к стипендии сумму в размере прожиточного минимума, то есть 15 453 рубля. Как пишут «Известия», соответствующий документ разработали в Госдуме, депутаты уже заручились поддержкой Минтруда, Министерства образования и науки и Минпросвещения.

Эта инициатива — часть представленного президентом в послании Федеральному собранию направления государственной политики, цель которого достичь устойчивого демографического роста в ближайшие шесть лет. По словам экспертов, если предложение обретет силу закона, государству оно обойдется недешево, но в будущем принесет свои дивиденды.

Ранее 5-tv.ru писал, для многодетных семей хотят снизить стоимость обучения в вузах.