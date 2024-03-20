Открытый мир: в каких странах будут принимать карты Мир

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 33 0

Министр туризма Кубы заявил, что карты «Мир» будут приниматься по всей стране

Открытый мир: в каких странах будут принимать карты Мир

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Российские карты можно будет использовать в дружественных государствах.

Российская платежная система «Мир» появится в дружественных странах, в которых активно развивается туризм. Об этом URA.RU сообщил директор направления развития банковских карт Антон Сергунов.

С 30 марта в Армении карты «Мир» перестанут обслуживаться в банкоматах и POS-терминалах почти всех кредитных организаций. Изменения не коснутся банка «ВТБ Армения».

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что прием карт платежной системы «Мир» станет обязательным для любого заведения республики.

«Прием карт конкретной платежной системы определяется решением регулятора страны. Как правило, это Центральный банк», — рассказал Сергунов.

Не только конъюнктура рынка, но и политическая ситуация определяет использование платежной системы. Это показала практика последних лет.

Технические возможности платежной системы «Мир» не уступают любым другим платежным системам. А в некоторых случаях даже превосходят.

Российские карты принимаются в более десяти странах мира. Не стоит ожидать, что-то же самое будет происходить в западных странах.

Стоит отметить, что прием российских карт имеет разные ограничения. Например, в некоторых государствах можно только снимать наличные.

Но в тоже время есть много стран, в которых нет никаких ограничений. Еще в феврале национальная система платежных карт попала под блокирующие санкции США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у российских банков есть сложности с запуском картой туриста.

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