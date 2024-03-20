«Слишком много видео с котиками»: Европу призвали перейти с мирной жизни на военные рельсы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

FT: глава концерна Nammo призвал Европу перестроить производство на военный лад

«Слишком много видео с котиками»: Европу призвали перейти с мирной жизни на военные рельсы

Фото: www.globallookpress.com / Hatim Kaghat

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Оборонная промышленность ЕС не справляется с нагрузкой из-за помощи киевскому режиму.

Европа должна перестроить свою промышленность на военный лад, включая оборудование и электроэнергию, чтобы еще больше нарастить объемы оборонного производства на фоне конфликта на Украине. С таким предложением выступил исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег.

По его мнению, сейчас европейский ОПК сталкивается с серьезными проблемами из-за отсутствия доступа к важнейшему производственному оборудованию и электроэнергии, которое направлено на мирные нужны, например, обработку данных для TikTok.

«Не может быть так, что мы проигрываем войну, потому что храним слишком много видео с котиками», — передает издание Financial Times слова Брандтцега.

Также директор Nammo настаивает на том, что европейским властям стоит задуматься над изменением законодательства, чтобы они могли ставить предприятиям в приоритет государственные заказы.

«Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности — это спрос на военное производство», — резюмирует он.

Кстати, у Европы действительно не получается выполнить обещания перед Украиной о военных поставках. Весной 2023-го глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении Еврокомиссии осуществлять бесперебойные крупные поставки киевскому режиму, которые к марту текущего года должны были достигнуть миллиона снарядов. Но европейская поддержка Украины сократилась вдвое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Европе все-таки признали невозможность победы Украины в конфликте с Россией.

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