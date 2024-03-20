Неожиданно? Какая страна стала самой счастливой в мире

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Самой счастливой страной в мире признана Финляндия

Неожиданно? Какая страна стала самой счастливой в мире

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

ООН опубликовала доклад о результатах глобальных исследований.

Самой счастливой страной в мире признана Финляндия. Об этом говорится во Всемирном докладе о счастье, который готовится группой экспертов ООН.

«Финляндия по-прежнему занимает первое место», — говорится в документе.

Всего в рейтинге 143 страны. После Финляндии в тройке лидеров расположились Дания и Исландия. В десятку самых счастливых стран вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Россия заняла 72-ю строчку, Украина остановилась на 105-й, Армения — на 82-й.

США выпали из двадцати самых счастливых стран, опустившись на 23 место. Сербия поднялась на 74-ю позицию.

Последнее место в рейтинге счастья ООН занимает Афганистан, рядом с ним — Ливан и Сьерра-Леоне.

В докладе говорится, что его результаты основаны на данных всемирного опроса Gallup и проанализированы ведущими мировыми учеными в области благополучия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как люди находили свою любовь в начале ХХ века.

+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.22
0.24 100.10
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:53
Никита Кологривый кусает официантку за ногу: эксклюзивные кадры
16:39
Есть альтернатива лучше: почему сейчас не стоит вкладывать деньги в валюту
16:37
Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года
16:25
Неожиданно? Какая страна стала самой счастливой в мире
16:11
Путин: Россия не будет бить в ответ по гражданской инфраструктуре Украины
16:05
Нациста Ярослава Гунько наградили почетным знаком на Украине

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
Киркоров поздравил Леонтьева с 75-летием: «Вот кто король, вот кто легенда!»
Быстрее находится общий язык: Хабенский объяснил важность актерского образования
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок