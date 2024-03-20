Спасаются, пока могут: военные бегут из НАТО из-за страха перед Россией

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 39 0

Политолог Дудаков: военные стран НАТО бегут из армии из-за страха перед Россией

Спасаются, пока могут: военные бегут из НАТО из-за страха перед Россией

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Лишь 10% европейцев верят в победу при возможном столкновении с великой и могучей страной.

Вооруженные силы НАТО несут ощутимые потери на фоне слухов о возможном конфликте с Россией. Как пишет сайт EADaily, со ссылкой на политолога Малека Дудакова, армии стран Европы теряют тысячи солдат.

За 2023 год один только бундесвер лишился 1 500 бойцов. Не отстают от немцев и британцы — из ВС Великобритании сбежало более 1 100 военнослужащих. А во Франции число увольнений выросло на 6%.

«Сказываются и экономические причины вроде инфляции, за которой не поспевают зарплаты военных. Но в первую очередь это связано со страхами из-за возможной большой войны с Россией и с недовольством политикой собственных элит. Одно дело — ездить на сафари где-нибудь в Сахеле. Совсем другое — помирать под ударами ФАБов на украинском фронте», — объясняет эксперт.

Из-за нехватки рекрутов, Европа всерьез говорит о приеме на военную службу как можно большего количества женщин. Однако даже такие методы вряд ли дадут какие-либо плоды, ведь, согласно опросам, лишь 10% европейцев продолжают верить в возможность победы над Россией.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал возможность столкновения России и НАТО. По его словам, в современном мире все возможно, только вот такой конфликт обернется Третьей мировой войной, а в этом вряд ли кто-то заинтересован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Европу призвали перейти с мирной жизни на военные рельсы.

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