В поле зрения: как в современном мире сохранить здоровье своих глаз

Эксперт назвала эффективные упражнения, которые помогут справиться с усталостью после долгого пребывания за гаджетами.

В современном мире, когда приходится много контактировать с гаджетами, важно уделять особое внимание здоровью глаз. Врач-офтальмолог Ирина Зимина рассказала о важности регулярных упражнений, увлажнении воздуха в помещении, а также перерывах при зрительных нагрузках.

«Для превенции заболеваний глаз важно делать зрительную гимнастику, использовать „активное“ зрение, капать увлажняющие капли при необходимости», — рассказала она «Газете.ру».

Эксперт подчеркнула, что при долгом просмотре экрана необходимо делать перерывы хотя бы раз в час и выполнять специальные упражнения для глаз. Полезно представлять в голове различные геометрические фигуры или переключать взгляд с дальних объектов на ближние.

По словам офтальмолога, необходимо использовать «активное» зрение.

«Это означает, что следует видеть, а не просто смотреть. Осознанно изучать предметы, которые оказались в поле зрения», — объяснила она.

Врач подчеркнула, что в условиях города воздух часто бывает сухим. Она порекомендовала проводить хотя бы полчаса на свежем воздухе каждый день и использовать увлажнитель воздуха в помещении.

Специалисты также могут рекомендовать капли для глаз людям, которые много времени проводят за компьютером или носят контактные линзы.

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