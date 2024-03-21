Страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

В Евросоюз тем временем поступило больше полутора миллионов тонн российской продукции.

Страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из России

Фото: www.globallookpress.com / Lian Zhen

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Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию (ЕК) запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил Минсельхоз Литвы на своем сайте.

«Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Европейскую комиссию с призывом запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. В инициированном Литвой обращении к комиссарам ЕС также содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС», — написали в официальном сообщении.

При этом министр сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса подчеркнул, что Евросоюз импортировал чуть больше полутора миллионов тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро.

Ожидается, что вопрос по российскому зерну поднимут на заседании совета глав Минсельхозов Европейского союза.

Ранее 5-tv.ru писал, что СМИ узнали о планах Евросоюза ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии.

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