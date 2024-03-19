СМИ узнали о планах Евросоюза ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

FT: Евросоюз намерен ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии

СМИ узнали о планах Евросоюза ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Решение объясняется необходимостью «успокоить фермеров».

Страны Евросоюза намерены в ближайшее время ввести пошли на зерно из России и Белоруссии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с такими планами.

По данным СМИ, Евросоюз готов ввести пошлину в размере 95 евро за тонну, чтобы «успокоить фермеров и некоторые государства-члены». Журналисты подчеркивают, что такое решение станет первым ограничением на продукты питания с начала конфликта на Украине. Ожидается, что это приведет к повышению цен на зерно до 50%, что уничтожит спрос.

Но и это не все, под ограничения могут подпасть семена масличных культур и продукты их переработки.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, ситуация с бойкотирующими польскими фермерами на границе с Незалежной вышла за пределы экономики и морали. Он призвал власти Польши не использовать конфликт «во внутренней политической борьбе».

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Отношения между двумя странами стали напряженными из-за эмбарго в отношении украинской сельскохозяйственной продукции. Летом 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары из Украины, чем обрубил европейским фермерам возможность продавать свои. Весной 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать ситуацию, в результате чего были введены временные ограничения.

По истечении срока Словакия, Польша и Венгрия продлили эмбарго, а возмущенный Киев пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Президент Польши Анджей Дуда отказался от попыток воздействовать на протестующих местных фермеров, по его мнению, эту проблему необходимо обсуждать в Брюсселе.

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