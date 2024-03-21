Судно с пассажирами столкнулось со льдиной на Сахалине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

На борту находились более 60 человек.

Судно с пассажирами столкнулось со льдиной на Сахалине

Фото: Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура / dvtproc

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Грузопассажирское судно «Александр Деев» получило повреждение при столкновении со льдиной на переправе Ванино — Холмск на Сахалине. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Ведомство отметило, что на борту судна находились 35 членов экипажа и 28 пассажиров. Еще «Александр Деев» перевозил 28 автомобилей.

Сейчас корабль стоит на месте и ждет аварийную буксировку к порту. Его должны доставить в Ванино.

Сотрудники транспортной прокуратуры уже начали проверку. Они дадут оценку исполнению законодательства, а также техническому состоянию корабля и действиям экипажа.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 300 судов застряли в очереди на проход через Босфор из-за тумана. Судоходство через было пролив приостановлено в обе стороны в Стамбуле.

В очереди на проход через пролив застряло 301 судно. Среди них были и корабли под флагом России.

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