Более 300 судов застряли в очереди на проход через Босфор из-за тумана

|
Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле

Более 300 судов застряли в очереди на проход через Босфор из-за тумана

Фото: www.globallookpress.com / Diego Cupolo

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Есть ли среди ожидающих корабли под флагом РФ?

Судоходство через Босфорский пролив приостановлено в обе стороны из-за сильного тумана в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба генерального управления береговой охраны Турции.

Решение было приведено в исполнение в 04:15 (совпадает с московским временем).

По данным РИА Новости, по состоянию на 08:30 в очереди на проход через пролив застряло 301 судно. Среди них есть и корабли под флагом России.

По данным издания Gunes, туман с самого утра накрыл Стамбул. Движение транспорта в городе не нарушается, но видимость на некоторых главных улицах снизилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море. Связь была повреждена между Европой, Азией и Африкой. Следует отметить, что йеменские хуситы уже несколько месяцев атакуют корабли в Красном море в знак солидарности с Сектором Газа.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:09
Более 300 судов застряли в очереди на проход через Босфор из-за тумана
8:55
Общалась с духом умершего мужа, верила в любовь, но была несчастна: жизнь и судьба Лидии Вертинской
8:39
При атаке украинского БПЛА на хлебокомбинат в Горловке есть пострадавшие
8:14
Нарушение всех правил: назначение Залужного привело к дипломатическому скандалу
8:04
Франция создает альянс для отправки войск на Украину: какие страны готовы?
7:53
Самые-самые: о чем Путин общался с выпускницами военного авиационного училища

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок