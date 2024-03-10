Более 300 судов застряли в очереди на проход через Босфор из-за тумана

Есть ли среди ожидающих корабли под флагом РФ?

Судоходство через Босфорский пролив приостановлено в обе стороны из-за сильного тумана в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба генерального управления береговой охраны Турции.

Решение было приведено в исполнение в 04:15 (совпадает с московским временем).

По данным РИА Новости, по состоянию на 08:30 в очереди на проход через пролив застряло 301 судно. Среди них есть и корабли под флагом России.

По данным издания Gunes, туман с самого утра накрыл Стамбул. Движение транспорта в городе не нарушается, но видимость на некоторых главных улицах снизилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море. Связь была повреждена между Европой, Азией и Африкой. Следует отметить, что йеменские хуситы уже несколько месяцев атакуют корабли в Красном море в знак солидарности с Сектором Газа.