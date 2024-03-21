Жителя Камчатки задержали по подозрению в финансировании терроризма в Сирии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 47 0

По информации следствия, мужчина поддерживал группировки, которые ведут боевые действия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / w85; УФСБ России по Камчатскому краю; 5-tv.ru

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Жителя Камчатки задержали по подозрению в финансировании террористических группировок, которые ведут боевые действия в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (покушение на финансирование терроризма)», — сказали в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Хабаровского края задержали по подозрению в госизмене. Мужчина собирался передать Украине сведения про местные оборонные предприятия.

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