Поймали шпиона: жителя Хабаровского края задержали по подозрению в госизмене

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ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

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По данным следствия, мужчина намеревался передать Киеву данные об одном из оборонных предприятий.

В Хабаровском крае задержали мужчину, который собирался передать Украине сведения про местные оборонные предприятия. Как отметили в ФСБ, эти данные помогли бы противнику спланировать и совершить диверсии на объектах ОПК. Уже известно, что житель Комсомольска-на-Амуре сам вышел на связь с киевскими спецслужбами. Против него возбудили дело о госизмене.

В январе в Хабаровске силовики задержали пособника украинских спецслужб. Мужчина занимался сбором сведений о российских военных-участниках спецоперации на Украине и радиочастотах, которые использует Минобороны РФ. Установлено, что мужчина планировал уничтожить воинские части, расположенные в регионе. В его отношении также возбудили дело о государственной измене.

Ранее 5-tv.ru писал, что курсанта российского военного училища приговорили к 12 годам заключения за шпионаж.

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