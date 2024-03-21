Опыт удался: первый пациент с нейрочипом в мозге сыграл в шахматы без рук

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Первый пациент с имплантом Nеurаlink в мозге сыграл в шахматы без рук

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Курсор на экране монитора он двигал силой мысли.

В сети появились первые кадры результатов опыта Илона Маска с вживлением нейрочипа в мозг человека. Тот самый пациент, который успешно пережил операцию, продемонстрировал, как играет в онлайн-шахматы, передвигая фигуры силой мысли.

Нолана Арбо парализовало в результате несчастного случая восемь лет назад. И эксперимент Маска стал для него спасением. Теперь мужчина ведет трансляции и показывает всему миру, как управляет компьютером без помощи рук.

«Я люблю играть в шахматы. И это одна из тех вещей, которые я не мог делать на протяжении нескольких лет. Тем более таким образом», — прокомментировал Нолан.

Во время трансляции Арбо также признался, что его жизнь кардинально изменилась, несмотря на то, что пока еще есть проблемы с освоением технологии.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания Маска собирается создать сеть спутников-шпионов для разведки США.

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