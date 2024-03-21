Тестя Павла Прилучного задержали в Москве

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 122 0

В чем подозревают отца Зепюр Брутян?

Тестя Павла Прилучного задержали в Москве

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Москве задержан тесть популярного российского актера Павла Прилучного Аршак Брутян. Как стало известно 5-tv.ru, отца Зепюр подозревают в организации нелегального казино.

Предполагается, что 57-летний Брутян причастен к нелегальному игорному бизнесу, точка которого расположена на юго-востоке российской столицы. Помимо тестя Прилучного, полицейские задержали еще двоих возможных фигурантов.

Пока по изложенным фактам проводится доследственная проверка, после чего будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что, согласно российскому законодательству, такая деятельность может быть квалифицирована по статье о незаконной организации азартных игр, максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что случилось с Зепюр Брутян после родов.

-1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 98%
92.69
0.47 100.61
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
«Завидная невеста»: Волочковой сделал предложение участник «Фабрики звезд»
15:51
Секрет Полишинеля: Варшава признала наличие иностранных войск на Украине
15:48
Задержан глава департамента Минэкономразвития по Северному Кавказу Храновский
15:38
«Казанского душителя» суд приговорил к пожизненному заключению
15:24
«Простите меня, дорогие»: Кологривый извинился за пьяный дебош
15:15
Краснов поручил следить за обеспечением прав детей из Белгородской области

Сейчас читают

«Жив британский монарх или мертв – уже никакой разницы»
Превратятся в кирпичи: что известно об отключении россиянам всех смартфонов Apple и Android
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок