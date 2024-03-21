Тестя Павла Прилучного задержали в Москве

В Москве задержан тесть популярного российского актера Павла Прилучного Аршак Брутян. Как стало известно 5-tv.ru, отца Зепюр подозревают в организации нелегального казино.

Предполагается, что 57-летний Брутян причастен к нелегальному игорному бизнесу, точка которого расположена на юго-востоке российской столицы. Помимо тестя Прилучного, полицейские задержали еще двоих возможных фигурантов.

Пока по изложенным фактам проводится доследственная проверка, после чего будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что, согласно российскому законодательству, такая деятельность может быть квалифицирована по статье о незаконной организации азартных игр, максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что случилось с Зепюр Брутян после родов.