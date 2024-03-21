Лишний вес, депрессия: что случилось с Брутян после родов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 71 0

Брутян пожаловалась на появление лишнего веса во время беременности

Лишний вес, депрессия: что случилось с Брутян после родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Супруге Прилучного даже пришлось обратиться к косметологу.

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян очень счастлива из-за того, что наконец-то смогла похудеть. О послеродовых изменениях она рассказала поклонникам в своем личном блоге.

Актриса показала себя в белой футболке и джинсах, которые она носила до беременности. К тому же она раскрыла свой вес. Он составляет всего 46 килограммов при росте 159 сантиметров. Во время беременности врач разрешал ей делать силовые и аэробные упражнения. После родов она постепенно вернула в жизнь спорт. За девять месяцев вынашивания ребенка Брутян набрала 14 килограммов.

Еще супруга Прилучного носила специальный утягивающий корсет. Она отметила, что ее талия уменьшилась на пять сантиметров за две недели. А с отеками на теле помогли справиться косметолог и сеансы лимфодренажного массажа.

Также Зеплюр рассказала, что столкнулась с послеродовой депрессией, а также сильной растерянностью. После появления малыша она растеряла былую пунктуальность, которую ей привили преподаватели в театральном училище, закрывавшие двери перед опоздавшими студентами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зепюр Брутян захотела родить дочь от Павла Прилучного.

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