Подполье заявило об ударе ВС РФ по украинскому заводу в Николаеве

По заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), российская армия нанесла удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В городе после удара чувствуется явный запах гари», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Сообщается о больших потерях в рядах ВСУ.

Предприятие «Зоря-Машпроект» известно своим производством деталей для ракет и ремонтом тяжелой военной техники. На территории завода хранится значительное количество боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска ударили «Кинжалами» по центрам принятия решений на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.