Подполье заявило об ударе ВС РФ по украинскому заводу в Николаеве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 348 0

На территории предприятия боевики в том числе занимались ремонтом техники.

Подполье заявило об ударе ВС РФ по украинскому заводу в Николаеве

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

По заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), российская армия нанесла удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В городе после удара чувствуется явный запах гари», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Сообщается о больших потерях в рядах ВСУ.

Предприятие «Зоря-Машпроект» известно своим производством деталей для ракет и ремонтом тяжелой военной техники. На территории завода хранится значительное количество боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска ударили «Кинжалами» по центрам принятия решений на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Тема:
Спецоперация
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