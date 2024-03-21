Херш заявил об ультиматуме Зеленскому со стороны США: «Иначе мы не поддержим»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 231 0

Херш: Зеленскому пригрозили лишением финансирования за переговоры с Россией

Херш заявил об ультиматуме Зеленскому со стороны США: «Иначе мы не поддержим»

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Американский журналист раскрыл истинную причину отказа Украины от переговоров с Россией.

Переговоры России и Украины о мирном урегулировании конфликта могли пройти несколько месяцев назад, но не начались из-за ультиматума США, заявил американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на Substack, ссылаясь на высокопоставленных лиц.

По его словам, Киеву пригрозили лишением финансирования со стороны Вашингтона.

«Руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — написал журналист.

Он отметил, что действующий президент США Джо Байден руководствовался стремлением противостоять якобы российской угрозе НАТО. Херш также заявил, что у Украины нет пути к победе. Он предположил, что президент РФ Владимир Путин станет «исторической иконой в России».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США советуют Украине вступить в переговоры с Россией.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Тема:
Спецоперация
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