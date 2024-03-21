«Настало время»: в США советуют Украине вступить в переговоры с Россией

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 72 0

В США посоветовали Украине вступить в переговоры с Россией

«Настало время»: в США советуют Украине вступить в переговоры с Россией

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Новые наступательные операции Незалежной точно будут провальными.

Украине нужно вступить в переговоры с Россией, а иначе скорое прекращение помощи США может ухудшить позиции Киева. Об этом написал американский обозреватель The National Interest Харрисон Касс.

«Украине следует стремиться к мирному соглашению. В конце концов, американские налогоплательщики и их политические представители поймут, что поддержка Украины не несет почти никаких стратегических преимуществ. Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит ее переговорные позиции», — отметил журналист.

Он подчеркнул, что Киев точно не сможет рассчитывать на новые наступательные операции. Все подобные попытки будет ждать судьба неудавшегося контрнаступления 2023 года, а это принесет вред Украине.

Журналист отметил, что США тоже должны понять, что вести конфликт с Россией нецелесообразно. Штаты должны давить на Украину, чтобы та пошла на переговоры.

«Настало время завершить конфликт на Украине», — заявил обозреватель.

К слову, Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но отказывался именно Киев. Украина на законодательном уровне ввела запрет на урегулирование конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СНБО Украины нецензурно обругал китайского дипломата из-за слов о переговорах по поводу конфликта на Украине.

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