Делать каждый день: как избавиться от зимней бледности кожи

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

Косметолог Екатерина Анчикова посоветовала обновить тонер после зимы

Делать каждый день: как избавиться от зимней бледности кожи

Фото: www.globallookpress.com / N. Hochheimer / CHROMORANGE

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Для начала нужно выбрать правильное средство для очищения.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Екатерина Анчикова поделилась советами для избавления от зимней бледности кожи.

По мнению специалиста, для начала необходимо поменять средство для очищения кожи. В его составе должны быть кислоты, витамины и другие активные компоненты, которые будут препятствовать накоплению рогового слоя.

Екатерина отмечает, что весной нет необходимости в усиленной липидной защите.

«Ежедневное очищение должно быть в меру интенсивным, но при этом бережным. Если у вас после зимы кожа стала не только бледной, но и очень сухой, то воспользуйтесь гидрофильным маслом или пенкой», — заявила эксперт.

Она также отметила, что важным этапом ухода является тонер, который наносят на очищенную кожу. В его составе должна быть гиалуроновая кислота и экстракты растений. Тонер помогает успокоить и увлажнить лицо, а также придает ему сияния.

Важный элемент домашнего ухода — сыворотка для лица.

«Средство должно обязательно присутствовать в комплексном уходе, если вы хотите устранить зимнюю бледность. В ее составе предполагаются витамины, антиоксиданты и экстракты растений. Именно эти компоненты обеспечивают сияние и свежесть. Запускается каскад реакций, направленных на улучшение кровообращения и обменных процессов», -советует косметолог.

Благодаря сыворотке кожа получает питание и восполняет дефициты витаминов. Однако важно подбирать ее по типу кожи. Если человек уже столкнулся с возрастными изменениями, то нужно выбирать данное средство с коллагеном. В случае, если основная проблема — сухость лица, то в составе должна быть гиалуроновая кислота.

По мнению эксперта, маски для лица также смогут помочь освежить внешний вид кожи.

«Даже делая их минимум 2 раза в неделю, мы уже помогаем ей насытиться мощными восстанавливающими компонентами, которые заставляют проснуться и начать активно работать клетки кожи», -рассказывает Екатерина.

Зачастую маски содержат различные витамины и масла, способствующие увлажнению и питанию кожи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что гинеколог заявила о риске рака шейки матки из-за ВПЧ.

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