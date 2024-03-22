«До абсурда»: Захарова прокомментировала планы ЕК на российское зерно

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Захарова заявила, что тарифы на зерно из РФ усугубят ситуацию в мире

«До абсурда»: Захарова прокомментировала планы ЕК на российское зерно

Фото: www.globallookpress.com / Helen H. Richardson

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Официальный представитель МИД РФ предупредила Запад о последствиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен касательно российского и белорусского зерна. Западные чиновники хотят ввести пошлины на импорт этого продукта. Захарова предупредила ее о последствиях в своем Telegram-канале.

«Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз планирует повысить таможенные пошлины на зерно из России. Урсула фон дер Ляйен считает, что это приведет к концу доходам, которые Россия получает от зерна. Председатель ЕК подчеркнула, что конфликт на Украине накладывает новые обязанности на Европейский союз.

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