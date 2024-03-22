Евросоюз планирует повысить таможенные пошлины на зерно из России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 21 0

Урсула фон дер Ляйен считает, что это поможет оставить РФ без доходов.

Евросоюз планирует повысить таможенные пошлины на зерно из России

Фото: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal

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Таможенные пошлины на импорт российского зерна в Евросоюз могут вырасти. С такой инициативой выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки», — сказала председатель ЕК.

Она считает, что это приведет к концу доходам, которые Россия получает от зерна. Фон дер Ляйен подчеркнула, что конфликт на Украине накладывает новые обязанности на Европейский союз.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Балтии, Польша и Чехия призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.

При этом министр сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса подчеркнул, что ЕС импортировал чуть больше полутора миллионов тонн зерна РФ на 437,5 миллиона евро.

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Евросоюз планирует повысить таможенные пошлины на зерно из России

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