В Харькове прогремело не менее 15 взрывов

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 18 0

О перебоях в работе инфраструктуры заявил глава военной администрации.

В Харькове прогремело не менее 15 взрывов

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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В Харькове после серии взрывов почти полностью пропало электричество. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил глава военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, Харьков почти полностью остался без света. Кроме того, согласно некоторым украинским СМИ, наблюдаются также перебои с водоснабжением, интернетом и мобильной связью.

Синегубов сказал, что взрывы наносились по энергетическим объектам, после чего и было зафиксировано попадание. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. По информации в Сети, на территории Украины действует воздушная тревога.

Между тем от Минобороны РФ сообщений о возможных ударах не поступало.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине сообщили о взрывах в Харькове.

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