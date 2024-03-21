На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Российское военное ведомство никаких официальных комментариев пока не давало.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщают украинские корреспонденты, информацию которых распространил местный телеканал «Общественное».
По информации СМИ, взрывы прозвучали второй раз за сутки. Информацию якобы подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области действует воздушная тревога.
От Минобороны России между тем информации о возможных ударах не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощные взрывы прогремели в Киеве.
Спецоперация России на Украине
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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