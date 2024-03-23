Сколько стоит развод? Ариана Гранде должна выплатить отступные бывшему мужу

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 13 0

Певица Ариана Гранде должна отдать половину дома бывшему мужу

Сколько стоит развод? Ариана Гранде должна выплатить отступные бывшему мужу

Фото: Reuters / Mike Blake

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

О разрыве пара объявила еще в 2023 году, но бракоразводный процесс состоялся только сейчас.

Американская певица Ариана Гранде и ее муж брокер Далтон Гомес окончательно развелись. Пара была в браке три года. Теперь исполнительница должна выплатить бывшему мужу 1,25 миллиона долларов, сообщает агентство Associated Press.

Эта выплата будет единовременной, но также Гранде должна будет отдать 25 тысяч долларов. Эти деньги покроют расходы Гомеса на адвоката. Также бывшие супруги поделят пополам выручку от продажи их общего дома.

В браке у пары не было детей, а также известно, что они заключили добрачное соглашения. Это позволило избежать серьезных юридических споров. В документах Ариана указала, что причиной развода стали непримиримые разногласия.

О расставании бывшие супруги объявили в июле 2023 года. Высший суд Лос-Анджелеса вынес решение о разводе 19 марта 2024 года.

Ариана Гранде и Далтон Гомес начали свои отношения в 2020 году. В брак пара вступила 15 мая 2021 года. Церемония состоялась в Калифорнии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, бывшая жена Тимура Родригеза думает о разводе.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

17:13
С заботой о здоровье: ученые рассказали, отказ от каких продуктов продлит жизнь
16:57
«Наехал специально»: выбегавшего из «Крокуса» мальчика сбил белый Renault
16:51
В Москву S7 бесплатно доставит близких пострадавших во время теракта в «Крокусе»
16:44
Найден хостел, в котором проживали подозреваемые в теракте в «Крокусе»
16:41
Мечтала пройти без блата: как живет дочка Константина Райкина
16:30
Путин: Россия установит и покарает каждого причастного к теракту в «Крокусе»

Сейчас читают

Песков: Кремль сообщит об обращении Путина к РФ в связи с терактом в «Крокусе»
«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись
Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок