Хитрый бизнес? Влад Соколовский продает билеты на свою свадьбу двухлетней давности

Вслед за бывшей женой Ритой Дакотой артист, видимо, решил подзаработать денег на любви фанатов.

Певец и актер Влад Соколовский вслед за бывшей женой нашел дополнительный способ монетизировать свою популярность и схлопотал подозрение в инфоцыганстве. В марте Рита Дакота без тени смущения предлагала подписчикам поздравить ее с днем рождения переводом на банковскую карту. Это, конечно, к упомянутому инфоцыганству не имеет никакого отношения. Ну, согласитесь сами, никакой сложной схемы, никаких марафонов и заданий. Одно лишь прямое указание — присылайте, кто сколько может.

Хороший пример, как говорится, заразителен. Соколовский, поддерживающий близкие и теплые отношения с бывшей, очевидно, вдохновился ее смекалкой. И начал продавать билеты на свою свадьбу с новой избранницей, подарившей ему сына в 2022 году, Ангелиной Сурковой. Пара опубликовала в соцсетях радостно-воодушевленное видеообращение, в котором рассказала о запланированном празднике. Молодожены в красках описали будущее торжество и проводили всех желающих по ссылке на веб-страницу для продажи билетов.

Как подчеркнули влюбленные, на свадьбу им хочется пригласить всех, они и приглашают. Подарков, говорят, не надо, достаточно потратиться на входной купончик — и, считай, новобрачные поздравлены. Стоит такое удовольствие от двух до двух с половиной тысяч рублей. Но не все так просто. Церемония, видимо, все-таки пройдет без посторонних. Билеты продаются только на последующую вечеринку в стиле «Сон в летнюю ночь». И есть еще один момент, который покажется почитателям звезд особенно интересным.

Как предполагает журналист Алена Жигалова, свадьба Соколовского и Сурковой — ненастоящая. По ее словам, пара официально оформила свои отношения еще в 2022 году. Достоверных подтверждений тому нет, но если деньги берут за торжество двухлетней давности, ситуация получается не такая уж чистая, светлая и романтичная. Просто ребята пошли немного дальше Риты Дакоты и не только попросили поделиться доходом, но и сами вложились в мероприятие. Ну какие это инфоцыгане? Все по-честному.

Ранее, писал 5-tv.ru, Рита Дакота поделилась проблемами в личной жизни. Как известно, она растит дочь от Соколовского с новым супругом Федором Белогаем. Все бывшие и нынешние партнеры дружны и счастливы. Вот только карьера Риты страдает из-за ее тотального благополучия.