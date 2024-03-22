ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка Стрела»

Центральный банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации АО «Банк Стрела». Соответствующая информация размещена на сайте ЦБ РФ.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 22 марта 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Банк Стрела» — говорится в сообщении.

Причиной стали подозрения в нарушении банком федеральных законов — были замечены операции с признаками совершения уголовно наказуемых деяний, в том числе, в части легализации преступных доходов. В ЦБ РФ подчеркивают, что банк неоднократно получал предупреждения. Теперь вся информация направлена в правоохранительные органы.

Стрела» является участником системы страхования вкладов, которые будут возвращены владельцам в полном объеме, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

Стоит отметить, что банк трижды менял название: основанный в 1992 году в Великом Новгороде он работал как Транс Капитал Банк, в 2000-м стал Севзапинвестпромбанком с регистрацией в Санкт-Петербурге, а в 2021-м организация переехала в Москву и сменила владельца.

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