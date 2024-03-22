При обстреле ВСУ Белгорода погибла женщина

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Гладков сообщил о гибели женщины при утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ

При обстреле ВСУ Белгорода погибла женщина

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Город подвергся атаке с украинской стороны.

Во время очередной атаки украинских боевиков по мирному Белгороду погибла местная жительница. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина во время воздушной атаки гуляла на улице со своими собаками во дворе. Одно животное погибло, вторую собаку забрали родственники.

Есть пострадавшие — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и женщина с осколочными ранениями ног. Оба доставлены в ближайшую больницу, оказывается вся необходимая помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. А 21 марта боевики обстреляли город из системы Vampire.

Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что очевидец рассказал о новом обстреле Белгорода со стороны Украины.

Тема:
Спецоперация
22 мар
«Отрезвили»: почему иностранные наемники отказываются участвовать в боях за ВСУ
22 мар
«Был бы прорыв»: Европа ищет способ обойти запреты по закупкам оружия для ВСУ
22 мар
СМИ узнали, почему Украина хочет отказаться от списка «спонсоров войны»
22 мар
Штурмовики Су-25 наносят мощные удары по опорникам ВСУ: лучшее видео СВО за день
22 мар
Макрон сделал неожиданное заявление про Украину: «Может пасть очень быстро»
22 мар
Международный валютный фонд одобрил очередной кредитный транш Украине
22 мар
Евросоюз не смог утвердить решение по замороженным активам России
22 мар
«Кто босс?» — Кустурица объяснил, зачем Запад стремится разжигать войны
21 мар
Оставляют позиции: как США вынудили армию Украины покинуть некоторые территории
21 мар
Херш заявил об ультиматуме Зеленскому со стороны США: «Иначе мы не поддержим»
+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.95
-0.74 100.37
-0.24
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

11:53
«Они очень похожи»: Кейт Миддлтон могла закрыться от публики из-за измен Уильяма
11:37
Есть три стадии: как понять — алкоголик ли ты
11:29
Суд оставил в силе решение об аресте Никиты Кологривого на семь суток
11:23
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка Стрела»
11:09
При обстреле ВСУ Белгорода погибла женщина
10:55
Бомбардировки Югославии: в Сербии вспоминают агрессию НАТО

Сейчас читают

«Жив британский монарх или мертв – уже никакой разницы»
Превратятся в кирпичи: что известно об отключении россиянам всех смартфонов Apple и Android
Наркотики, абьюз и разбившиеся мечты: как сейчас живут участники шоу «Фабрика звезд»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок