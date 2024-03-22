Внимание каждому: SHAMAN пригласил детей из детского дома на свой концерт

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 98 0

SHAMAN пригласил детей из детского дома на свой концерт

Фото, видео: 5-tv.ru

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Автор и исполнитель песен лично встретился с воспитанниками Центра содействия семейному воспитанию № 4 перед выступлением.

21 марта в Санкт-Петербурге в главном зале «Октябрьский» с успехом прошел грандиозный концерт певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Артист выступал с программой «Ты — моя», где исполнял свои лучшие хиты, которые уже знает вся страна.

Автор и исполнитель песен уделил особое внимание своим юным слушателям — воспитанникам Центра содействия семейному воспитанию № 4, которых Ярослав пригласил на свой концерт, посвященный, по его словам, «прекрасной половине человечества». Эксклюзивными материалами со встречи поделился 5-tv.ru.

Известно, что перед выступлением SHAMAN лично встретился со всеми детьми и поделился с ними предстоящими событями шоу. Также он рассказал ребятам, какие композиции планирует исполнять. После встречи певец сделал со всеми детьми совместные фотографии на память.

«Безусловно, будет и песня «Я — русский», — пообещал шутливо артист своим юным поклонникам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как оперная певица порвала зал на концерте SHAMAN в Петербурге.

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