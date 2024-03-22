Оперная певица порвала зал на концерте SHAMAN в Петербурге

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 1 416 0

На концерте SHAMAN поклонница оказалась оперной певицей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Девушка удивила зрителей и автора песен своим необыкновенным исполнением.

В северной столице России 21 марта прошел концерт певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Во время мероприятия музыкант предложил спеть один из куплетов композиции девушке, которая оказалась оперной певицей и удивила своим исполнением и зрителей, и саму знаменитость. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Концерт «Ты моя» прошел в главном зале Санкт-Петербурга «Октябрьский». Ярослав Дронов исполнил как собственные, так и известные народные песни. Одной из них стала «Улетай на крыльях ветра» из оперы композитора Александра Бородина «Князь Игорь».

Во время завершения выступления со знаменитой песней музыкант поднялся на верхние ряды, где внезапно предложил микрофон поклоннице. Ею оказалась Дарья Пронина, солистка академии молодых певцов Мариинского театра. Зрители взорвались аплодисментами, когда услышали потрясающее исполнение девушки. Поражен был и сам SHAMAN — он отметил «шедевральное» пение молодой звезды.

«Столько талантов, потрясающих талантов в нашей стране!» — восхитился исполнитель.

На прощание Дронов подарил певице фото с автографом и пожелал зрителям хорошего вечера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что незрячий мальчик исполнил песню «Улетай» на концерте SHAMAN.

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