«Это унизительно»: почему Зеленский остался недоволен помощью Европы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 57 0

Зеленский назвал помощь ЕС Украине унизительной для Европы

«Это унизительно»: почему Зеленский остался недоволен помощью Европы

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Глава киевского режима обратился к участникам саммита стран ЕС и выразил свое негодование.

Владимир Зеленский остался недоволен объемом помощи, которую Европа предоставила Украине. Об этом сообщает портал Tagesschau.

В своем обращении к участникам саммита Европейского союза глава киевского режима заявил, что страны объединения оказывают поддержку не в полную силу.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой унизительно для Европы в том смысле, что Европа может позволить себе больше», — сказал президент Украины.

На брифинге 19 марта официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стан заявил, что до конца месяца Киев получит 500 тысяч боеприпасов, а в декабре эта цифра достигнет одного миллиона.

Стоит отметить, что прежде ЕС планировал отправить миллион снарядов уже к весне 2024-го, но поставки постоянно откладывались.

Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнерам» все тяжелее согласовывать очередную партию помощи, причем, даже при сокращенных объемах.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что ВСУ обвинили Зеленского в большой «катастрофе».

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