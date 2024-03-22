Песков указал на трансформацию СВО после вмешательства Запада

РФ продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Россия находится в состоянии войны из-за участия коллективного Запада в конфликте на стороне Украины. Об этом в беседе с aif.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — сказал Песков.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска ударили «Кинжалами» по центрам принятия решений на Украине.