Семь сторонников «Русского добровольческого корпуса»* задержаны в Москве

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Злоумышленники планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и военных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ при поддержке спецназа Росгвардии поймали в Москве семь сторонников запрещенной в нашей стране организации РДК*.

Как выяснилось, задержанные под контролем украинских кураторов готовили нападения на наших правоохранителей, военнослужащих и иностранцев.

При задержании было обнаружено холодное оружие и флаги с нацистской символикой.

Днем ранее, 21 марта, в Белгородской области задержали мужчину, который собирался устроить теракт в регионе. По данным ФСБ, россиянин планировал преступления по заданию «Русского добровольческого корпуса», чьим сторонником являлся сам. Целью злоумышленника также являлись российские военнослужащие.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан россиянин, готовивший теракт в войсковой части Екатеринбурга.

* — «Русский добровольческий корпус» (РДК) — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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Семь сторонников «Русского добровольческого корпуса»* задержаны в Москве

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