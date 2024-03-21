Задержан россиянин, готовивший теракт в войсковой части Екатеринбурга

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

Мужчина оказался членом экстремистского движения «Граждане СССР»*.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ РФ по Свердловской области ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ России по Свердловской области совместно с представителями органов военной контрразведки задержали мужчину, который готовил теракт в одной из войсковых частей Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Управления ФСБ РФ по региону, задержанный — член экстремистского движения «Граждане СССР»*. При обыске у него обнаружили пять самодельных зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракт против российских военных. По версии следствия, он также являлся сторонником экстремистской организации.

* — признана экстремистской организацией и запрещена в России

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Задержан россиянин, готовивший теракт в войсковой части Екатеринбурга

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