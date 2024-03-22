В Крыму задержали участника террористического нацбатальона
Мужчина помещен под стражу, возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko
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Еще одного участника незаконного формирования задержали в Крыму. По данным следствия, мужчина с 2015 года состоял в нацбате, с оружием в руках охранял объекты группировки на приграничной с Крымом территории, проверял на границе транспорт и людей. Мужчина сейчас под стражей, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракт против военных РФ. При обыске у мужчины нашли взрывное устройство с дистанционной активацией. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям
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