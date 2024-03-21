В Белгородской области задержали мужчину, готовившего теракт против военных РФ

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который собирался устроить теракт в Белгородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, россиянин планировал преступления по заданию «Русского добровольческого корпуса»*, чьим сторонником являлся сам. Целью злоумышленника являлись российские военнослужащие.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации „Русский добровольческий корпус“ готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

При обыске у мужчины нашли взрывное устройство с дистанционной активацией. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном хранении взрывчатки, подготовке к диверсии и теракте.

Боевики «Русского добровольческого корпуса» воюют против ВС РФ на стороне украинских националистов, а также устраивают атаки и диверсии против мирных граждан в приграничных регионах России.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса».

* — «Русский добровольческий корпус» (РДК) — террористическая организация, запрещена в РФ.