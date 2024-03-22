Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» состоится в резервную дату

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Госкомиссия приняла решение о пуске РКН «Союз-2» с ТПК «Союз МС-25» 23 марта

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» состоится в резервную дату

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

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Накануне полет космического аппарата с тремя членами экипажа на борту к МКС был отменен.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» состоится в резервную дату — 23 марта. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по итогам заседания на космодроме Байконур.

Сообщается, что на заседании рассмотрели результаты выяснения причин нештатной ситуации, из-за которой ранее был отменен старт ракеты. Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия решила провести пуск в резервную дату.

Корабль с экипажем в составе российского космонавта Олега Новицкого, участницы космического полета из Белоруссии Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон доберется до Международной космической станции (МКС) за двое суток. Стыковка произойдет 25 марта в 18:10 мск.

Возвращение Новицкого, Василевской и астронавта NASA Лорал О’Хара на корабле «Союз МС-24» запланировано на 6 апреля

Накануне стало известно, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» на МКС отменен. Как сообщили в Роскосмосе, произошла автоматическая отмена пуска. Причины пока не сообщаются.

Старт «Союза-2.1а», который должен был вывести на орбиту транспортный корабль с тремя членами экипажа, был запланирован на 16:21 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в состав экипажа американского пилотируемого корабля Crew Dragon вошел российский космонавт Александр Горбунов.

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