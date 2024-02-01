Космонавт Горбунов из России назначен в экипаж миссии Crew-9 к МКС

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Это будет первый полет для россиянина на американском корабле.

Космонавт Горбунов из России назначен в экипаж миссии Crew-9 к МКС

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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В состав экипажа американского пилотируемого корабля Crew Dragon вошел российский космонавт Александр Горбунов. Такой новостью поделились в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Командир экипажа Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист миссии Стефани Уилсон, а также специалист миссии „Роскосмоса“ Александр Горбунов присоединятся к членам экипажей экспедиций 71 и 72 не раньше августа», — сообщили в организации.

Отмечается, что Горбунов впервые полетит на американском корабле Crew Dragon. Сколько времени продлится миссия, пока информации нет.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подтвердил планы по отправке белорусского космонавта к МКС. Полет запланирован на март текущего года на корабле «Союз МС-25». Также в состав команды войдут россиянин и американец.

 
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Космонавт Горбунов из России назначен в экипаж миссии Crew-9 к МКС

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