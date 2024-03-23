При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 101 0

В результате нападения украинских дронов еще двое человек получили ранения.

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

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Боевики Вооруженных сил Украины продолжают обстреливать Белгород. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко поделился кадрами с места происшествия, где накануне погиб человек.

Удар пришелся по многоквартирному дому на улице Шаладина. Обломок боеприпаса почти снес две квартиры. Сейчас территория оцеплена, работы ведут специальные службы. По местности разбросаны различные металлические конструкции, кирпичи и обломки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в городе «выдалось тяжелое утро».

«В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Сейчас уточняются данные, обязательно немного позже сообщу», — написал Гладков в своем Telergam-канале.

Сейчас все возгорания ликвидированы.

Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гладков сообщил об обстреле ВСУ трех сел в Белгородской области.

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