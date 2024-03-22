Гладков сообщил об обстреле ВСУ трех сел в Белгородской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 73 0

Российский регион вновь подвергся ударам боевиков киевского режима.

Гладков сообщил об обстреле ВСУ трех сел в Белгородской области

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские боевики атаковали три села Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Киевский режим обстрелял село Цаповка, а Никитское и Богун-Городок атаковал с помощью беспилотников. Повреждены инфраструктурный объект связи и частные дома. В Цаповке несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия, повредив корпуса и коммуникации.

«На окраине села Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено три взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждена кровля частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на местах», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. А 21 марта боевики обстреляли город из системы Vampire.

Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что при обстреле ВСУ Белгорода погибла женщина.

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Атака беспилотников на регионы России
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