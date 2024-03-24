Для ума и сердца: лучшие советские мультфильмы на все времена

Советские мультфильмы сильно отличались от зарубежных мультипликационных картин своей самобытностью и качеством. О восьми отечественных шедеврах читайте в материале 5-tv.ru.

«Аленький цветочек», 1952

Кадр из м/ф «Аленький цветочек», реж. Лев Атаманов, 1952 г.

Этот мультфильм стал прорывным для СССР в плане технологий. До сих пор многие восхищаются тем, насколько качественно он был снят. Боле того, «Аленький цветочек» был наглядным примером того, что уровень советских художников — не ниже, и, скорее, даже выше, чем на Западе.

«Царевна-лягушка», 1954

Кадр из м/ф «Царевна-лягушка», реж. Михаил Цехановский, 1954 г.

Данная интерпретация русской народной сказки получилась несколько вольной, однако все важные сюжетные и стилистические элементы создателям удалось сохранить. Во многом из-за этого мультфильм и полюбился зрителям.

«Заколдованный мальчик», 1955

Кадр из м/ф «Заколдованный мальчик», реж. Владимир Полковников, Александра Снежко-Блоцкая, 1955 г.

Отличий от оригинала в данном мультфильме много, но ту волшебную атмосферу и уютную скандинавскую поэтику мультфильм передает прекрасно.

«12 месяцев», 1956

Кадр из м/ф «Двенадцать месяцев», реж. Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов, 1956 г.

Это история повествует о том, как злая мачеха отправляет падчерицу в лес за подснежниками, а та в лесу встречает Братьев-Месяцев, которые помогают девочке выполнить ее задание.

«В яранге горит огонь», 1956

Кадр из м/ф «В яранге горит огонь», реж. Леонид Аристов, Ольга Ходатаева, 1956 г.

В основу этого шедевра легли сказки народов Севера, которыми ими автор сценария Жанна Витензон увлеклась еще в молодости, когда ездила в фольклорные экспедиции.

«Снежная королева», 1957

Кадр из м/ф «Снежная королева», реж. Лев Атаманов, 1957 г.

Экранизация этой сказки стала девятым полнометражным мультфильмом для студии «Союзмультфильм». Интересно, что для прорисовки снежной королевы прибегали к помощи загримированной актрисы, которую сначала снимали на пленку, а затем это изображение по кадрам переводили в рисунки.

Даже великий мультипликатор Хаяо Миядзаки однажды заявил, что выбрал свое дело жизни именно после просмотра «Снежной королевы».

«Петя и Красная шапочка», 1958

Кадр из м/ф «Петя и Красная Шапочка», реж. Борис Степанцев, Евгений Райковский, 1958 г.

Создатели этого мультфильма добавили в классическую историю о Красной шапочке советского пионера Петю Иванова, который очень хотел посмотреть в кино мультфильм, но в результате сам в нем оказался.

«Приключения Буратино», 1959

Кадр из м/ф «Приключения Буратино», реж. Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано, 1959 г.

Если «Пиноккио» 1940 года — это прекрасный мультфильм, но при этом очень душераздирающий, то «Приключения Буратино» — совсем другая история. Наша версия рассказывает о деревянном озорном мальчике, который ищет приключения на свой нос, из-за чего мультфильм смотрится очень легко.

Ранее 5-tv.ru писал о десяти новых фильмах «Дисней», которые с крахом провалились в прокате.