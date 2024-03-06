Магия не сработала: 10 новых фильмов «Дисней», которые с крахом провалились в прокате

Сегодня проекты компании «Дисней» для многих — это больше, чем просто кино. Такие фильмы, как «Король лев», «Красавица и чудовище», «Русалочка», уже стали неотъемлемой частью ярких и теплых воспоминаний о детстве. Однако премьеры последних лет у преданных поклонников такого же восторга не вызывают.

За 2023 год ни один релиз компании не сумел достичь миллиарда долларов кассовых сборов, что в последний раз случалось целых десять лет назад, в 2014-м. Тогда такой отметки достигла кинолента «Холодное сердце». Сотрудники «Дисней» считают, что коммерческий провал последних релизов связан с нереалистичными запросами фанатов, которые ждут прогрессивных проектов и смелых решений в старой обертке, чего добиться попросту невозможно.

В то же время не так давно Илон Маск опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter) пост, в котором рассказал, что по нынешним правилам, «Дисней» дает разрешение на съемку проекта только в том случае, если среди всей съемочной группы хотя бы 50% составляют меньшинства, это же касается непосредственно героев фильма. Так в чем на самом деле причина череды кино-провалов «Дисней»? И есть ли здесь вина фанатов?

Мулан (2020)

Кадр из фильма «Мулан», режиссер Ники Каро, 2020 г.

Первой кинолентой, не оправдавшей ожидания компании, стала экранизация горячо любимой многими истории о храброй древнеуитайской воительнице Мулан. В Китае картина, вышедшая в 2020 году, самый разгар локдауна, собрала в прокате лишь 23,2 миллиона долларов, что является крайне слабым результатом в регионе. Ведь всего на фильм было потрачено более двух сотен миллионов, поэтому продюсеры ожидали сборы минимум в два раза выше, дабы полностью окупить затраты.

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Не последнюю роль сыграло и то, что тенденция переснимать успешные проекты перетянула на себя все внимание «Дисней». Компания попросту перестала выпускать оригинальные истории, чем славилась многие годы. Именно это и огорчает преданных поклонников до сих пор.

Другим не менее серьезным препятствием стала эпидемия коронавируса. В Поднебесной дольше всего сохранялись крайне жесткие меры изоляции. Нередко люди не могли выйти из собственных домов более двух недель, поэтому о посещении кинотеатра не шло и речи.

Кроме того, зрителей возмутило решение “Дисней” снимать экранизацию в Синцзян-Уйгурском автономном районе, где, по мнению ООН, нарушаются права человека.

Согласно подсчетам, лишь 72% зрителей остались полностью довольны премьерой. Для сравнения, фильм «Алладин» с Уиллом Смитом, вышедший в 2018-м, показал уверенную оценку — 94% одобрения.

Круиз по джунглям (2021)

Кадр из фильма «Круиз по джунглям», режиссер Жауме Кольет-Серра, 2021 г.

Годом позднее на большие экраны вышел очередной кинопровал «Дисней». Однако в этом случае списать плохие кассовые сборы на пандемию уже не получилось. Приключенческий фильм для всей семьи оказался до такой степени напичкан повесткой, что от интересной истории осталось одно лишь название и громкий актерский состав.

В съемках приняли участие Эмили Блант, знакомая многим благодаря киноленте «Дьявол носит Prada», Дуэйн «Скала» Джонсон, а также английский комик Джек Уайтхолл. Актрисе досталась роль храброй и уверенной в себе Лили Хоутон, отправившейся в путешествие, несмотря на потенциальную опасность, чтобы найти исцеляющее все болезни растение Слезы Луны.

Примечательно, что события кинокартины происходят в 1916 году, когда женщины и подумать не могли о дальних странствиях. Поэтому вполне вероятно, что героиня являлась суфражисткой и активно боролась за права женщин.

Компанию в дороге Лили составили бравый шкипер Фрэнк, а также сводный брат Макгрегор. Последнему в фильме досталась неловкая сцена, при помощи которой «Дисней» пытался завуалированно намекнуть на нетрадиционную ориентацию героя. В рамках комедийного сюжета воссозданные персонажи смотрелись карикатурно, что лишь оттолкнуло поклонников «Дисней».

Смелая попытка угодить любителям современной повестки так себя и не окупила. При бюджете в двести миллионов долларов проекту еле удалось покрыть все затраты. Оценки критиков и зрителей также разделились, показав всего 63% одобрения.

Странный мир (2022)

Кадр из мультфильма «Странный мир», режиссер Дон Холл, Ки Нгуйен, 2022 г.

Годом позднее «Дисней» решил играть по-крупному, представив зрителям мультфильм, где абсолютно каждый персонаж репрезентовал определенное меньшинство. Семейство Клейд, о которых повествуется в киноленте, не самое обычное. Главный герой и его сестра являются открытыми представителям ЛГБТ-сообщества*, также по ходу истории странники встречают людей других рас. Даже их верный спутник, пес по кличке Лапа, оказался необычным, у него всего три конечности.

Вдохновленный такими культовыми произведениями, как «Путешествие к центру Земли», «Мир юрского периода» и «Кинг-конг», проект обещал поклонникам «Дисней» крайне перспективную и увлекательную историю. К тому же, это седьмая для компании анимационная картина в научно-фантастическом жанре после любимого многими «Города героев». Ожидания фанатов были крайне высокими, однако так и не оправдались.

Мультфильм с треском провалился в прокате. Не помогло даже то, что дата релиза выпала на праздничную неделю в честь Дня Благодарения в США. В результате кинолента не смогла окупить и половины затраченного бюджета. Общая сумма, выделенная на создание истории, составила 360 миллионов долларов.

Одни считают, что релиз провалился из-за неоднозначного сюжета. Другие же -, что эксперименты «Диснея» здесь не причем. Ведь в это же время выходили такие проекты, как «Черная пантера: Ваканда навсегда» и сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона, которые перетянули на себя все внимание аудитории.

Базз Лайтер (2022)

Кадр из мультфильма «Базз Лайтер», режиссер Энгус МакЛэйн, 2022 г.

В череду неудавшихся картин в 2022 году затесалось также совместное детище компании с Pixar — спин-офф широко известной «Истории игрушек» о космическом рейнджере Баззе Лайтере. Продюсеры надеялись, что как и прошлые релизы семейной кинофраншизы, проект принесет миллиардные сборы. Ожидания не сбылись, история о верном друге ковбоя Вуди заработала всего 226, 7 миллиона долларов. При этом на ее создание выделялось немногим меньше — 200 миллионов.

На Ближнем Востоке и Азии от проката фильма отказались вовсе. «Базз Лайтер» попросту не допустили из-за появление ЛГБТ-персонажей* в сценарии. Погоня за «повесткой» оставила создателей без огромной доли аудитории.

Неудавшийся мультфильм привел к тому, что студия Pixar, согласившаяся на совместную работу, уволила 75 сотрудников, включая режиссера киноленты Ангуса МакЛейна, президента по глобальному маркетингу Майкла Агульнека и продюсера-ветерана Галин Зусман. Кинокритики также отметили, что проект утратил фирменный шарм Pixar. «Базз Лайтер» получился монотонным боевиком без какой-либо философии и глубины.

Вавилон (2022)

Кадр из фильма «Вавилон», режиссер Дэмьен Шазелл, 2022 г.

Не меньше ожиданий у преданных поклонников «Дисней» в 2022 году было относительно фильма «Вавилон». Звездные актерский состав, в который вошли Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магуайер и Оливия Уайлд, не оставлял и капли сомнения в том, что проект ждет ошеломительный успех. И все же этого не случилось.

Не спас ситуацию и талантливый режиссер Дэмьен Шазелл, снявший до этого оскароносный «Ла-ла-ленд» в 2016-м. Как считают кинокритики, главная ошибка создателей — неграмотная реклама. К дате выхода фильма, в котором раскрывается сложная судьба героев немого кино, пытающихся найти свое место в стремительно развивающемся мире, зрители практически ничего не знали о сюжете.

В трейлерах и на постерах, которые удосужились повесить только в метро Нью-Йорка, герои были представлены веселящимися на вечеринках. А намеренное сравнение с «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, где режиссер решил поностальгировать по золотым временам американского кинематографа, не сработало вовсе.

И хотя у премьеры неплохие оценки на различных платформах, широкого распространения она так и не получила. Кинолента при общих затратах 80 миллионов долларов в первую неделю проката заработала не более пяти миллионов, показав плачевный результат.

Амстердам (2022)

Кадр из фильма «Амстердам», режиссер Дэвид О. Расселл, 2022 г.

Вышедшая в том же году детективная кинолента Дэвида Рассела составила сильную конкуренцию “Странному миру” и “Баззу Лайтеру” по убыточности. Вновь целая толпа знаменитых голливудских актеров не смогла реабилитировать ситуацию, а ведь на экране появились Марго Робби, Рами Малек, Аня-Тейлор Джой и Крис Рок.

Сюжет закручивался вокруг трех друзей, которых ошибочно приняли за преступников. В общей сложности на создание криминальной истории “Дисней” потратил 80 миллионов долларов, и еще минимум 60 миллионов на рекламу. Однако окупить огромные суммы в прокате так и не удалось. Релиз собрал 31 миллион долларов в мире, оставив съемочную команду без прибыли.

Кинокритики назвали “Амстердам” — халтурой и неумением “Дисней” работать с запутанными и необычными сюжетами. Провальный проект набрал всего 32% одобрения.

Двойная петля (2022)

Кадр из фильма «Двойная петля», режиссер Джастин Диллард, 2022 г.

Вышедшая под конец года драматическая картина о тандеме американских пилотов хоть и незначительно, но реабилитировала “Дисней” после ряда неудавшихся проектов. И все же, в мире о “Двойной петле” практически ничего не слышали, ведь 95% выручки от кассовых сборов шли из США.

В этот раз критики отметили интересный сюжет с неплохими попытками в драматизм. Фильм повествует о первоклассном пилоте Томе Хаднере, который не так давно прошел через мясорубку Перл-Харбора, а также его коллеге – Джесси Брауне. Последнему карьерное продвижение в авиации давалось куда сложнее, и главная причина – темный цвет кожи. Главные герои настолько разные, что сплоченным коллективом пилотам удалось не сразу.

Так как события киноленты разворачиваются в начале 50-х, летчиков отправляют на Корейский полуостров, где вот-вот разразится война. Однако ожидаемых двойных петель персонажи практически не совершают. Экшн в ленте убран на второй план, на первом же — человеческие взаимоотношения. Но, как отметили эксперты, “Дисней” пытался показать за все и сразу, поэтому ни глубокого психологизма, ни захватывающих дух сцен зрители так и не увидели. Фильм получился хорошим, но “недостаточным” по всем фронтам.

Заветное желание (2023)

Кадр из мультфильма «Заветное желание», режиссер Крис Бак, Фон Вирасунторн, 2023 г.

Казалось бы, добрый фильм с приятной анимацией в излюбленном стиле «Дисней» имел все шансы на успех, но этого так и не случилось. Команда, работавшая над кинолентой, сильно просчиталась в датах релиза, потому внимание работе практически не уделили.

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В центре сюжета 17-летняя Аша — темнокожая девушка с длинными волосами. Она проживает в волшебном королевстве, которое даже имеет реальное расположение — Пиренейский полуостров. Им управляет король по имени Розас. Всем вокруг правитель кажется хорошим человеком, и лишь главная героиня видит его темную сторону.

Однажды девушка обращается к ночному небу для исполнения ее желания. Вот только все идет не по плану, и на землю приземляется ожившая крошечная звезда. Вместе с ней и верным спутником, козликом Валентино, Аше предстоит спасти страну от зла.

В новом проекте «Дисней» использовал свою классическую форму создания мультфильмов и даже привлек внимание аудитории на этапе публикации трейлера. Однако в последний момент все усилия оказались напрасными. «Заветному желанию» пришлось конкурировать в прокате с долго ожидаемым сиквелом «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», а также исторической драмой Ридли Скотта «Наполеон». В этой схватке за внимание зрителей «Дисней» очевидно проиграл, собрав всего 31,6 миллиона долларов за первую неделю при ожидавшихся 45-55 миллионах. Покрыв все затраты, проект заработал лишь 50 миллионов выручки.

Русалочка (2023)

Кадр из фильма «Русалочка», режиссер Роб Маршалл, 2023 г.

Экранизация истории одной из любимейших принцесс «Диснея» русалочки Ариэль получила огромную порцию ненависти еще до выхода на большие экраны. Волна возмущений в социальных сетях поднялась уже на этапе публикации тизеров. Многие пришли в настоящий шок, узнав, что главную героиню сказки Ганса Христиана Андерсена сыграет темнокожая актриса Холли Бейли.

Вопрос расового разнообразия в фильме встал настолько остро, что люди начали популяризировать видеоролики, где кожу девушки специально отбеливали, дабы сделать историю каноничной. Не меньше обсуждений велось вокруг анимации. Верные спутники Ариэль, рыбка Флаундер и краб Себастьян, выглядели жутко и совсем не мило.

И все же, шум, созданный вокруг релиза, пошел «Русалочке» на пользу. Многие недовольные грядущей экранизацией все же приобрели билеты на показ, дабы удостовериться в провале «Дисней». Всеобщее любопытство привело к тому, что кинолента, при общих затратах в 300 миллионов долларов, сделала кассу на 600.

Однако затем стали распространяться новости о том, что компания уволила специалиста по расовому разнообразию Латондру Ньютон. Как оказалось позднее, сотрудница самостоятельно покинула пост, не назвав точных причин своего решения. Существует мнение, что «Дисней» попросил Ньютон уйти после череды провальных проектов, где соблюдалось расовое и иное разнообразие.

Особняк с привидениями (2023)

Кадр из фильма «Особняк с привидениями», режиссер Джастин Симиен, 2023 г.

Особенно сильно «Дисней» просчитался с «Особняком с привидениями». И хотя на первых порах проект казался коммерчески успешным, ведь в актерский состав вошли такие звезды, как Дэнни Де Вито, Джейми Ли Кертис и Джаред Лето, фильм не собрал даже полной стоимости затрат на него.

Кинолента получила классический сюжет в жанре ужасов. Мать-одиночка с восьмилетним сыном переезжают в новый дом, однако вскоре обнаруживают, что в нем творится что-то неладное. Позднее оказывается, что тот кишит различными духами. Среди них находятся ученый, священник, медиум и профессор, от которых семейству предстоит избавиться.

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Экспериментальный фильм компании погубила спешка. Релиз состоялся 30 июля 2023 года. В это же время в США уже третью неделю проходила забастовка голливудских актеров. На время протестов профсоюз запретил заниматься какой-либо рекламной деятельностью, включая пиар в социальных сетях, фотосессии и красную ковровую дорожку, поэтому добрую долю аудитории «Особняк с привидениями» потерял.

Однако наибольший ущерб нанесло соседство в прокате с «Барби» и «Оппенгеймером», которых с нетерпением ждал весь мир. Это полностью убило интерес публики к премьере. При бюджете 150 миллионов долларов, релиз сумел заработать всего 117 миллионов.

*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.