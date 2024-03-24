В Приамурье с места завала рудника за ночь вывезли 182 кубометра грунта

Под завалами находятся 13 человек.

В Приамурье продолжаются спасательные работы на руднике «Пионер», в котором не так давно произошел обвал. За минувшую ночь из шахты вывезли 182 кубометра грунта, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что все четыре буровые установки работают с максимально возможной скоростью.

«Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра, вторая — на 124 метра, третья — на 84. Четвертая скважина, бурить которую начали вечером, готова на 43 метра», — написал Орлов.

Также на данный момент рассматривается возможность установки георадара в карьере над шахтой — устройство поможет в мониторинге ситуации и оценивании состояния горных масс, льда и воды. В случае необходимости будет возможно предотвратить их сползание и попадание в шахту.

С понедельника под завалами находятся 13 горняков — они заперты в штреке на глубине около 100 метров. На месте круглосуточно работают спасатели, в среду — 20 марта — вылетел дополнительный самолет МЧС со спецоборудованием для откачки воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на месте завала на руднике в Приамурье пробурят вторую скважину.