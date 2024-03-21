Третьи сутки: на месте завала на руднике в Приамурье пробурят вторую скважину

Под землей продолжают находиться 13 горняков. Связи с ними нет, но есть надежда спасти их.

На руднике «Пионер» в шахте остаются заблокированы 13 горняков. За прошедшие сутки спасателям удалось пробурить скважину в 75 метров. Сегодня будут делать вторую — разведывательную. Она поможет спасателям оценить обстановку внутри с помощью специальных камер — их привезли накануне из Новокузнецка.

Наладить связь с горняками по-прежнему не удается, но, по мнению специалистов, шансы, что они живы остаются высокими. На месте ЧП все это время работает корреспондент «Известий» Игорь Капориков, он расскажет все детали операции.

Еще ближе подойти к месту ЧС просто невозможно. Сейчас мы находимся у входа в шахту, где произошло ЧП, и прямо на ваших глазах оттуда выходят спасатели из Якутии, которых буквально пару минут назад сменили специалисты из Хабаровска.

Шесть часов спасатели находились под землей. Обеспечивали безопасность группе, которая расчищает и укрепляют штрек. Следили за загазованностью и возможным подтоплением.

«Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды в шахты. Определены мероприятия, которые могут минимизировать опасность. Для этого возводятся водоупорные перемычки, производится мониторинг чашек карьера, подсчет горной массы, ситуация находится под контролем», —рассказал генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России Николай Медведев.

Больше 200 человек — спасатели, рабочие и инженеры — прилагают все усилия, чтобы освободить 13 вахтовиков — заложников золотого рудника.

«Ситуация очень сложная. Здесь сегодня работает самая профессиональная команда в России, которая занимается подобными ситуациями. Это коллеги из МЧС самых разных регионов с колоссальный опытом, поэтому я уверен, что сделают все возможное, чтобы провести эту спасательную операцию», — отметил один из участников спасательной группы.

Только за ночь из шахты вывезли 160 кубометров грунта. Откачали больше тысячи литров воды.

Эта спецтехника работала в шахте. Обратите внимание на размеры, точнее высоту. Это ковш, который собирает породу, а это самосвал. Неизвестно, сколько грязи и грунта за последние два дня с помощью него было вывезено.

Рядом с шахтой работает буровая машина. Задача — добраться до места, где, предположительно, находятся горняки. Пройдено уже 75 метров. Рядом готовится площадка для установки еще одной. Работы ни на минуту не прекращаются.