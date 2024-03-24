Путин проведет совещание с Совбезом на следующей неделе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Путин на следующей неделе проведет Совбез и совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание с Совбезом на следующей неделе

Фото: Дружинин Алексей / ТАСС

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Также в графике президента значится региональная рабочая поездка.

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности на следующей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в графике президента также значится совещание по экономическим вопросам и возможная рабочая поездка в регионы. Кроме того, Путин продолжит международные телефонные переговоры.

Предыдущее совещание Путина с членами Совбеза прошло 22 марта. Предметом обсуждения были меры по нераспространению идей неонацизма.

Накануне президент обратился гражданам России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», где вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу по мирным людям. Путин подчеркнул, что Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, так будет и сейчас. Также он заверил, что правоохранительные органы установят все детали теракта, чтобы покарать каждого, кто причастен к нему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал огромной трагедией события 25-летней давности в Югославии.

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