Путин назвал огромной трагедией события 25-летней давности в Югославии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 58

Представители НАТО бомбили мирные районы, прекрасно понимая, что убивают ни в чем не повинных людей.

Путин назвал огромной трагедией события 25-летней давности в Югославии

Фото: Сергей Величкин / ТАСС

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Ровно 25 лет назад — 24 марта 1999 года — страны-участницы НАТО начали военную операцию в Югославии. В результате это обернулось огромной трагедией: под эгидой «гуманитарной интервенции» были убиты 2500 человек, включая 87 детей. Президент России Владимир Путин, вспоминая сегодня о произошедших событиях, назвает их не иначе как ужасающей трагедией.

«Трагедия огромная!» — сказал глава РФ в интервью для документального фильма «Белград», презентованного в эфире одного из федеральных телеканалов.

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Путин подчеркнул, что подобные военные действия Запада просто не допустимы.

«Без всякой резолюции Совета безопасности (СБ) ООН [Запад] прямо начал военные действия, войну, по сути дела, в самом центре Европы», —подчеркнул президент России Владимир Путин.

Также события 25-летней давности в Югославии прокомментировали в МИД России. Там отметили, что Москва вместе с партнерами в Белград, как и прежде, будет противодействовать попыткам исказить историю Югославского кризиса.

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