Мощный пожар начался в гаражном боксе в Красноярском крае

На месте уже работают экстренные службы. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.

В Красноярском крае в Назаровском районе загорелся гаражный бокс. Открытый пожар на площади 2400 квадратных метров уже удалось локализовать. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает управление МЧС России по региону.

Согласно заявлению, сообщение о начале возгорания кровли гаражного бокса в поселке Степной поступило в 9:18 утра (5:18 по московскому времени — Прим. ред.). С огнем боролись сотрудники МЧС России и Краевого государственного казенного учреждения «Противопожарная охрана».

К 10:55 (6:55 по московскому времени — Прим. ред.) горение удалось локализовать.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте продолжают работать 9 единиц техники, 22 человека до полной ликвидации пожара», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области.