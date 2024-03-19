Пожар произошел на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области
В результате ЧП пострадали несколько человек.
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Калининградской области произошел пожар на борту малого рыболовецкого траулера «Капитан Лобанов». Об этом 5-tv.ru сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.
В результате ЧП пострадали несколько человек.
«Сегодня в результате нештатной ситуации на борту траулера „Капитан Лобанов“ возник пожар. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших», — сказал Лысков.
Он уточнил, что ситуация находится на личном контроле у губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Несколько лет назад этот же траулер завалился набок при спуске на воду и частично затонул. В том ЧП пострадавших не было.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Катар.
Читайте также
93%
0.11 100.24
0.27
Нашли ошибку?