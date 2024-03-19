Пожар произошел на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области

В Калининградской области произошел пожар на борту малого рыболовецкого траулера «Капитан Лобанов». Об этом 5-tv.ru сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

В результате ЧП пострадали несколько человек.

«Сегодня в результате нештатной ситуации на борту траулера „Капитан Лобанов“ возник пожар. От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы окажем также поддержку семьям пострадавших», — сказал Лысков.

Он уточнил, что ситуация находится на личном контроле у губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Несколько лет назад этот же траулер завалился набок при спуске на воду и частично затонул. В том ЧП пострадавших не было.

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