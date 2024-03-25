В Азербайджане арестовали мужчину, готовившего теракт в стране

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Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Установлено, что он связывался с жителями республики и давал им указания для осуществления преступных планов.

В Азербайджане арестовали мужчину, готовившего теракт в стране

Фото: © РИА Новости / Sputnik / Мурад Оруджев

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В Азербайджане арестовали гражданина республики Бахруза Аскерова за подготовку теракта на территории страны. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ).

«Аскеров Бахруз Алимамед оглы <…>, проживающий в Мурманске, <…> готовился совершить террористический акт, сопровождающийся гибелью людей и иными общественно опасными последствиями», — говорится в сообщении.

Установлено, что Аскеров тайно связывался с жителями разных регионов Азербайджана и давал им указания для организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти. Он также поручал им осуществить заговор против иностранца, который преподает английский язык в некоторых субъектах страны.

«Бахруз Аскеров был арестован и привлечен к уголовной ответственности в Азербайджанской Республике по статьям 28, 214.2.1 (приготовление к терроризму) Уголовного Кодекса, решением суда ему была избрана мера пресечения под стражу», — добавили в СГБ.

Вместе с тем стало известно о планах Аскерова организовать военную подготовку в зарубежном государстве для своих связных, но не сделал это благодаря правоохранителям. Выяснение все обстоятельств продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокусе» публиковал фото из Турции перед трагедией.

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